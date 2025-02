Van der Plas na vertrek Kamerlid: ik ben niet autoritair

Helder, eerder Kamerlid voor de PVV, kondigde onverwacht haar vertrek aan tijdens een Kamerdebat. Zij vond dat afspraken met de fractie niet waren nagekomen, bijvoorbeeld over de verdeling van de taken. Helder zegt dat ze niet langer mocht debatteren over de omvangrijke herziening van het Wetboek van Strafvordering, iets waar zij al veel tijd in had geïnvesteerd. Ook voelde zij zich niet gehoord bij de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord, en was er volgens haar weinig onderling vertrouwen in de fractie. Vooral door Van der Plas zouden „ad-hocbeslissingen” worden genomen.

De BBB-leider trekt zich dat niet aan, zegt ze dinsdag tegen verzamelde pers. „Ik weet dat ik niet zo ben. Maar als iemand vindt dat ik zo ben, wat kan ik daaraan dan doen? Dan vindt iemand dat. Dat is prima wat mij betreft.”

Niet alleen vertrok Helder maandag, ook in de provincie Overijssel ging het slecht met de BBB: zes Statenleden verlieten de partij om een „onoverbrugbaar verschil”, waarna de coalitie daar haar meerderheid verloor. Van der Plas erkent dat maandag een „klotedag” was.