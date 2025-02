Spotify ziet opnieuw meer abonnees en hogere omzet

De omzet van Spotify kwam afgelopen kwartaal uit op ruim 4,2 miljard euro, 16 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2023. Dat was meer dan Spotify had verwacht en heeft het bedrijf naar eigen zeggen te danken aan onder meer gunstige wisselkoersen.

Het aantal mensen dat elke maand naar muziek of een podcast luistert via de streamingdienst is gegroeid naar 675 miljoen, een stijging van 12 procent. Daarmee kwamen ook het aantal nieuwe abonnees en nieuwe maandelijks terugkerende luisteraars hoger uit dan verwacht.