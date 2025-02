Economen: farmaceutische industrie sterkst verbonden met VS

In Nederland worden volgens de economen veel medicijnen gemaakt die onder meer bestemd zijn voor de VS. Bedrijven als Janssen, Organon en Pfizer hebben hier grote vestigingen. Een andere sector die „rood kleurt” als het gaat om afhankelijkheid van de VS is de machine-industrie. Dat betreft onder meer chipmachinefabrikant ASML.

„We zien ook dat bepaalde aanleverende sectoren aan de maakindustrie verbonden zijn met de VS. Bijvoorbeeld de dienstverlening. Je zou dan kunnen denken aan een consultancybureau dat een consultancydienst levert aan een fabriek in Nederland die exporteert naar de VS.” Op die manier zouden heffingen dus ook andere sectoren kunnen raken.

Rabobank-deskundigen Lize Nauta, Wouter Remmen en Hugo Erken wezen er in de podcast op dat niet gezegd is dat de genoemde sectoren het bangst moeten zijn voor importheffingen. De Amerikanen zouden zichzelf eigenlijk ook benadelen als ze de handel in producten die ze zelf erg nodig hebben, gaan belasten. Maar daar staat volgens de kenners tegenover dat Trump niet alleen met een economische bril kijkt, maar ook kijkt naar bijvoorbeeld hoe afhankelijk hij van andere landen wil zijn.