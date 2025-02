Voorganger van Rutte bij NAVO wordt Noorse minister van Financiën

Stoltenbergs benoeming volgt op een crisis in de Noorse regeringscoalitie. De eurosceptische Centrumpartij stapte afgelopen week uit de regering uit onvrede over het aannemen van Europese richtlijnen op energiegebied door de regering. De sociaaldemocratische premier Jonas Gahr Store van de Noorse Arbeiderspartij moest opeens acht afgetreden ministers vervangen. Stoltenberg komt nu op Financiën.

Volgens Noorse media is Stoltenberg een populaire politicus en kan hij de Arbeiderspartij daarmee behulpzaam zijn in de parlementsverkiezingen over zeven maanden. Stoltenberg was tussen 2000 en 2014 ook circa tien jaar premier van Noorwegen.

Stoltenberg zou eigenlijk de belangrijkste jaarlijkse discussiebijeenkomst over defensie en veiligheid gaan leiden, de Veiligheidsconferentie van München (MSC) die over anderhalve week begint. Maar hij stelt dat uit tot hij weer minister af is, laat de MSC weten.

De 65-jarige Stoltenberg zegt zijn land nu te hulp te schieten omdat Noorwegen zich in een „kritieke fase” zou bevinden en hij de „huidige uitdagingen” wil helpen aangaan. De Noor zag een eerdere benoeming tot centralebankpresident een paar jaar geleden ook al doorkruist doordat de NAVO langer een beroep op hem deed.