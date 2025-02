OM onderzoekt mogelijk discriminerende vacaturetekst omroep ON!

Het gaat om een personeelsadvertentie waarmee de omroep in het voorjaar van 2024 naar een nieuwe hoofdredacteur zocht. Voor de functie stelde de omroep op zoek te zijn naar een man of vrouw en vermeldde daarachter: „geen X”. Het OM laat weten dat er naar aanleiding van een vacaturetekst waarin de omroep zocht naar een nieuwe hoofdredacteur „enkele aangiften” zijn gedaan.

In een video die Ongehoord Nederland over de kwestie online heeft gedeeld, zegt directeur Vlemmix dat de „geen X”-opmerking „luchtig bedoeld” was.

De omroep wordt verdacht van discriminatie op basis van geslacht. Zodra het onderzoek is afgerond, maakt het OM bekend of het de omroep ook daadwerkelijk gaat vervolgen. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek is afgerond.