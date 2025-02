Inwoners Noorden in actie tegen vluchten F-35 op vliegveld Eelde

Binnenland

In Groningen en het noorden van Drenthe slaan inwoners de handen ineen tegen de mogelijke komst van F-35’s op vliegveld Groningen Airport Eelde. Verenigd in het Actiecomité F-35 Nee! willen ze meer mensen in de omgeving informeren over de zoektocht van Defensie naar meer opslagruimte en oefenruimte voor helikopters en lawaaiige F-35’s. Het vliegveld is nog steeds in beeld bij Defensie dat onlangs meldde dat eind mei een beslissing wordt genomen.