EU: Nederlandse wateren blijven te vervuild, snel actie nodig

Volgens het rapport, dat is gebaseerd op eerdere wetenschappelijke onderzoeken, is de ecologische status van rivieren, meren en andere wateren nog nergens „goed”. De verwachting is dat in 2027 slechts 5,2 procent die status zal hebben. Het grootste deel komt niet verder dan „matig”. Dat is problematisch, want volgens wetgeving die EU-landen al een kwart eeuw geleden hebben vastgelegd, hadden de lidstaten eigenlijk al jaren aan de normen voor schoon water moeten voldoen. Die termijn is al diverse keren verlengd. De mogelijkheid om opnieuw te verlengen is nu echter „extreem beperkt”, klinkt het waarschuwend. Alleen als natuurlijke oorzaken het onmogelijk maken om te voldoen aan de normen, kan nog een uitzondering worden gemaakt. Dat is in de meeste gevallen echter niet aan de orde.

Nederland moet „het ambitieniveau verhogen”, is de belangrijkste aanbeveling van de commissie. Grote bronnen van vervuiling zijn de landbouw en de industrie. Vanuit de landbouw is er onder meer een te grote toevoer van voedingsstoffen, wat slecht is voor de waterkwaliteit. Als het om lozingsvergunningen voor de industrie gaat, voldoet Nederland niet aan de verplichting om die periodiek tegen het licht te houden.