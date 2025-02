Bonden: goede opkomst bij eerste staking garages en fietsenmakers

Volgens FNV-bestuurder Murat Sekercan doen een kleine 250 mensen mee aan de staking. „De opkomst is boven verwachting, want we hielden rekening met 100 tot 150 stakers. Ze zijn supergemotiveerd en strijdbaar. We gaan door tot er een principeakkoord ligt”, aldus Sekercan.

CNV-onderhandelaar Nicole Engmann spreekt van ongeveer 200 stakers. „De sfeer is goed. De werknemers voelen zich niet serieus genomen en zijn zwaar teleurgesteld in BOVAG. We vinden het gewoon heel jammer dat er niks komt van BOVAG.”

De bonden eisen een loonsverhoging van minstens 6 procent en ook verbeteringen van andere arbeidsvoorwaarden voor de sector waar ongeveer 84.500 mensen werken. Daarbij wordt ook gewezen op personeelstekorten en hoge werkdruk.

Een woordvoerder van BOVAG kon niet veel zeggen over de exacte impact van de actie op motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven in Rotterdam en omgeving, maar zei niet de indruk te hebben dat de hele regio platligt. Hij herhaalde ook dat de eisen van de bonden „volstrekt onrealistisch” zijn. „Het moet van twee kanten komen. Het is jammer want we waren een heel eind in de cao-gesprekken.”

Donderdag wordt het werk neergelegd in de regio Groningen. Sekercan van FNV rekent daar op een nog hogere opkomst. „Groningen staat bekend om zijn strijdvaardigheid en ze zullen Ridderkerk overtreffen. De mensen willen echt knokken voor een eerlijke loonsverhoging.” Ook Engmann van CNV ziet veel animo in Groningen voor actie. „Daar heb ik alle vertrouwen in.”