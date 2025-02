Moskeeën willen excuses van Almere en Schoof om schending rechten

De K9 is „furieus”, aldus een woordvoerder. De monitoring gebeurde zonder medeweten van de moskeeën en de gemeenteraad. Dit speelde in meerdere gemeenten, meldde NRC in 2021. Het vertrouwen met de Almeerse moslimgemeenschap is sindsdien nog niet hersteld, zegt de K9. Er zijn volgens een woordvoerder van de organisatie „een aantal gesprekjes” gevoerd, maar het college van burgemeester en wethouders had „proactief” moeten handelen, in plaats van wachten op het rapport van de ombudsman.

In 2023 bood burgemeester Hein van der Loo al excuses aan voor de „vertrouwensbreuk” die is ontstaan tussen de islamitische gemeenschap en de gemeente. Maar de K9 wil dat spijt wordt betuigd „voor wat er gebeurd is”. Ook willen de moskeekoepels horen wat Almere gaat doen om discriminatie tegen te gaan.

Ook op landelijk niveau moeten er excuses komen, vindt de K9. De conclusies van de ombudsman passen volgens de koepels „naadloos” in een rij met misstanden waarbij discriminatie een rol speelde, zoals de toeslagenaffaire. Schoof was secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid en daarvoor jarenlang de baas van de NCTV. „Schoof zou door zijn verleden dé persoon kunnen zijn die het vertrouwen kan herstellen”, aldus de K9. „Hij kan zeggen: er zijn grote fouten gemaakt, we gaan het helemaal anders doen.”