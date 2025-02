Minister Luxemburg verwacht ‘constructieve’ Trump in gesprek EU

Economie

De Amerikaanse president Donald Trump zal zich „constructief” opstellen in de handelsgesprekken met de Europese Unie omdat hij een handelsoorlog en een stijgende inflatie in eigen land wil voorkomen. Dat verwacht althans de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Xavier Bettel, die momenteel in de Poolse hoofdstad Warschau is voor een Europese top.