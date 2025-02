De brand is volgens de politie mogelijk ontstaan door een explosie. Ook tijdens de brand vonden meerdere ontploffingen plaats in de woning. De overleden persoon werd in het huis gevonden. Later werd in de nabije omgeving het tweede slachtoffer aangetroffen.

Naar de identiteit van de overleden persoon doet de politie nog onderzoek. Ook de exacte betrokkenheid van de 35-jarige man bij de brand wordt nog onderzocht.