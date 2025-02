EU-hof: boete voor gezakt inburgeringsexamen mag meestal niet

Een boete opleggen mag van het EU-hof alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als iemand „aanhoudend” weinig moeite doet om te integreren.

De Eritrese jongeman in deze zaak slaagde er niet in om binnen vier jaar alle onderdelen van het inburgeringsexamen te halen. Hij had een deel van de examens niet gemaakt en andere examens wel gemaakt, maar niet gehaald. Daarom moest hij de 10.000 euro die hij bij de overheid had geleend voor de kosten van het inburgeringsprogramma terugbetalen en kreeg hij een boete van 500 euro.

Het is wel toegestaan om statushouders te verplichten om hun inburgeringsexamen te halen, lichtten de Europese rechters toe. Maar daarbij moet rekening worden gehouden met hun „bijzondere kwetsbaarheid” en persoonlijke omstandigheden.

De Nederlandse wet over inburgering is in 2022 veranderd. Daardoor hoeven statushouders hun inburgering niet meer zelf te betalen, en is een lening daarvoor dus ook niet nodig. Maar zij kunnen nog steeds boetes krijgen op verschillende momenten. „De antwoorden van het Hof van Justitie zijn dus ook van belang voor de nieuwe wet”, schreef de Raad van State hier eerder over. De raad doet hier op een later moment een uitspraak over.

Statushouders die voor 2022 zijn begonnen met hun inburgering hebben nog te maken met de oude wet. De uitspraak van de Europese rechter kan ook gevolgen hebben voor mensen in deze groep, die net als de Eritreeër in deze zaak een boete hebben gekregen of een lening moeten terugbetalen.