Diageo laat zijn eerdere omzetdoelstelling van 5 tot 7 procent groei op de middellange termijn los. Volgens topvrouw Debra Crew zorgen economische en politieke onzekerheden in meerdere kernmarkten voor druk op de resultaten. De dreigende invoertarieven in de Verenigde Staten op producten uit Mexico en Canada kunnen de verkoop van Diageo’s tequilamerken en Canadese whisky raken.

Diageo verwacht dat zijn operationele winst in het huidige boekjaar met ongeveer 200 miljoen dollar wordt gedrukt als de Verenigde Staten in maart importheffingen op producten uit Mexico en Canada invoeren, zei financieel directeur Nik Jhangiani dinsdag. Het bedrijf haalt ongeveer 45 procent van zijn omzet in de Verenigde Staten uit producten die uitsluitend in Mexico of Canada worden gemaakt. Het betreft onder meer Don Julio-tequila en Crown Royal Canadese whisky.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde vanaf dinsdag invoertarieven van 25 procent op beide landen te heffen, maar schortte die op het laatste moment op tot 1 maart. Diageo zegt al maatregelen genomen te hebben op het gebied van „voorraadbeheer”, aldus Jhangiani. Zo worden producten eerder verzonden, voordat de invoerheffingen van kracht worden.

Het drankenconcern heeft al langer last van zwakkere consumentenbestedingen in belangrijke markten zoals de VS, Latijns-Amerika en China.