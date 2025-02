Hotelschool doet onderzoek na bericht over misstanden ontgroening

Binnenland

De Zuyd Hogeschool, een instituut voor hoger beroepsonderwijs in Zuid-Limburg, doet onderzoek naar aanleiding van een bericht van De Limburger over een uit de hand gelopen ontgroening afgelopen weekeinde in Maastricht. Studenten van de hotelschool daar zouden urenlang in de kou hebben gestaan en zijn flauwgevallen. Ook zouden ze weinig eten en drinken hebben gehad tijdens de ontgroening en uit de slaap zijn gehouden.