Bayrou bevindt zich in een kwetsbare positie, want zijn regering heeft geen meerderheid in het parlement. Daar wordt naar verwachting op woensdag een vertrouwensstemming gehouden die hem de kop zou kunnen kosten.

Het parlement stuurde eind vorig jaar de voorganger van Bayrou naar huis nadat hij op dezelfde manier parlementariërs had omzeild. De huidige premier lijkt zijn baan voorlopig te kunnen houden, want naast Rassemblement National hebben ook de socialisten in de oppositie al aangegeven hem niet te zullen wegstemmen.

RN-voorman Jordan Bardella benadrukte dat zijn partij pas op woensdagochtend een definitief besluit zal nemen, maar in principe nog wil vasthouden aan Bayrou. Bardella zei tegen Franse media dat onzekerheid vermeden moet worden, omdat veel burgers bezorgd zijn over instabiliteit op de lange termijn.

Frankrijk verkeert in politieke chaos nadat verkiezingen vorig jaar geen enkel machtsblok een parlementaire meerderheid hebben gegeven. Het land had in 2024 ook vier premiers.