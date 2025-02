TomTom onderuit op terughoudend Damrak na resultaten

De algehele stemming op de Europese beurzen bleef terughoudend, na de tegenmaatregelen van China op de invoerheffingen die Trump voor het land had aangekondigd en die dinsdag zijn ingegaan. De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 913,97 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 829,98 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent. Londen verloor 0,5 procent.

China kondigde een importheffing van 15 procent aan voor kolen en aardgas (lng) die vanuit de VS naar het land komen. Voor ruwe olie en enkele andere producten, waaronder landbouwmaterieel, pick-uptrucks en andere grote voertuigen uit de VS, rekent China een invoertarief van 10 procent. De Chinese heffingen gaan vanaf maandag gelden. Trump zei wel dat hij „waarschijnlijk” nog met Beijing gaat praten over de heffingen. Trump had ook voor Mexico en Canada heffingen aangekondigd, maar die werden na onderhandelingen op het laatste moment met een maand uitgesteld.

In de chipsector verwerkten beleggers de resultaten van NXP en Infineon. De Nederlandse chipmaker NXP, die een beursnotering heeft in New York, zag de omzet en winst dalen in 2024. Topman Kurt Sievers sprak desondanks van „veerkrachtige resultaten”. Het Duitse Infineon (plus 11 procent) verhoogde de omzetverwachting voor dit jaar. Besi en ASML wonnen 0,4 procent in Amsterdam.

In de MidKap daalde Fagron 0,4 procent. Het apothekersbedrijf versterkt zijn marktpositie in Spanje met de overname van branchegenoot Guinama. Fagron betaalt ongeveer 22 miljoen euro voor het bedrijf uit Valencia.

Diageo zakte 3 procent in Londen. Het drankenconcern liet zijn doelstellingen los door de onzekerheid over de importheffingen in zijn belangrijke markten. UBS klom 1,5 procent in Zürich en BNP Paribas steeg 2 procent in Parijs. Beide banken kwamen met beter dan verwachte resultaten en gaan voor miljarden aan eigen aandelen inkopen.