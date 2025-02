De stijging valt volgens HDN samen met aangekondigde renteverhogingen van veel hypotheekaanbieders. Vooral in de tweede en derde week vroegen veel mensen volgens HDN een hypotheek aan. Daarna nam dit af tot een vergelijkbaar niveau met vorig jaar. Het merendeel van alle Nederlandse hypotheekaanvragen loopt via HDN.

Alleen in januari 2022 werden meer hypotheekaanvragen gedaan, aldus HDN. Toen waren dat er 54.597 en kwamen die vooral van oversluiters.

Vorige maand hebben met name kopers meer aanvragen gedaan. Zij vroegen in januari 27.983 hypotheken aan, een nieuw record volgens HDN. Dat is een stuk meer dan de vorige piek van ruim 23.000 aanvragen in januari 2020.

Huizenkopers hebben ook hogere hypotheken aangevraagd. Het gemiddelde bedrag lag in januari op 368.236 euro. HDN meldt dat dit een stijging van 9,1 procent is vergeleken met een jaar eerder. De gemiddelde marktwaarde was 511.031 euro, bijna 12 procent meer.

Ook verbouwers hebben nu een hoger budget, stelt HDN verder. Het gemiddeld geleende bedrag voor bijvoorbeeld de verbouwing of verduurzaming van een huis steeg met bijna 14 procent naar 84.542 euro. Bijna een op de drie aanvragen waren voor het verhogen van een bestaande hypotheek.