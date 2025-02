Donderdag staking autogarages en fietsenmakers regio Groningen

Economie

Werknemers van onder meer garagebedrijven, fietsenmakers en autodealers in de regio Groningen gaan donderdag voor 24 uur staken in een cao-conflict tussen vakbonden FNV en CNV en brancheorganisatie BOVAG. Dinsdag wordt al het werk neergelegd in Ridderkerk om de eisen voor een hoger loon kracht bij te zetten. Door die acties kunnen mensen langer moeten wachten op onderhoudsbeurten van auto’s of reparaties van fietsen.