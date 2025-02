ING verwacht lichte groei Nederlandse industrie in 2025

Daarnaast dragen een lagere rente, een aantrekkende vraag naar chipmachines en bouwproducten en groeiende uitgaven aan defensie bij aan de groei. Ook speelt mee dat de productie van ver komt. Na twee jaar van krimp ligt het industriële productieniveau begin 2025 ongeveer 5 procent onder de piek van juni 2023.

Ondanks de gematigde groei is volgens ING van een volwaardig herstel nog geen sprake. Dat komt door de zwakke economische groei in Europa en de aanhoudend hoge energieprijzen. Ook geopolitieke spanningen en handelsbelemmeringen vergroten de onzekerheid. Zo is het nog onduidelijk welke importheffingen de Amerikaanse president Trump voor Europa in petto heeft. De kenners van ING verwachten dat ongeveer 7 procent van de export direct geraakt kan worden door eventuele Amerikaanse heffingen.

Wel zorgt voorraadopbouw door Amerikaanse bedrijven in aanloop naar eventuele invoerheffingen voor een tijdelijke stimulans van de export. Zo exporteerde Nederland in 2024 al 6 procent meer goederen naar de VS, terwijl de totale goederenexport met 1 procent kromp. Ook blijken de gevolgen van handelsbelemmeringen volgens ING achteraf vaak mee te vallen. De internationale handel past zich meestal snel aan, bijvoorbeeld doordat exporteurs prijzen verlagen of handelsstromen verleggen.

De Nederlandse industrie blijft volgens de bank voorlopig wel last houden van een zwakke Europese vraag en in het bijzonder de malaise bij Duitse autoproducenten en apparaten- en machinebouwers. Duitsland is de grootste exportmarkt, maar de oosterburen kampen zelf met een fors tegenvallende exportvraag, hoge energieprijzen en meer concurrentie uit China. Het aandeel van Duitsland in de Nederlandse goederenexport is in vijf jaar afgenomen van ruim 20 procent naar net geen 19 procent. Dit maakt de Nederlandse industrie wel iets minder kwetsbaar voor een Duitse vraaguitval.