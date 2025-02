Minister Australië stapt op na privérit van 446 km met chauffeur

De minister van de arbeiderspartij Labor weigerde in eerste instantie op te stappen. Na druk van de oppositie trad ze dinsdag toch af. „Ik heb de regels niet overtreden, maar erken ook dat dat niet het enige is wat telt. Ik heb het publiek in de steek gelaten en dat spijt me heel erg”, zei Haylen tijdens een korte persconferentie. Het is in New South Wales voor ministers niet verboden om dienstauto’s ook privé te gebruiken.

De chauffeur was op Australia Day om 08.00 uur ’s ochtends vanuit Sydney vertrokken om Haylen en haar vrienden, onder wie ook minister Rose Jackson, op te halen in haar vakantiehuis in Caves Beach, bijna 100 kilometer ten noorden van de miljoenenstad. Zij werden vervolgens naar een wijngaard gebracht voor een lunch. De chauffeur keerde 13 uur later terug in Sydney.

In de persconferentie gaf de transportminister toe dat ze haar dienstauto vaker privé had gebruikt, bijvoorbeeld ook om haar kinderen bij sportevenementen af te zetten. „Altijd ben je minister, maar je bent ook altijd moeder. Het kan moeilijk zijn om die twee te combineren, maar ik ben lang niet de enige die met deze dagelijkse uitdaging kampt”, aldus Haylen.