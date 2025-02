Binnenland

Voor de begrafenis in Eritrea van het 11-jarige meisje dat afgelopen zaterdag in Nieuwegein is doodgestoken, is met een inzamelingsactie al bijna 28.000 euro opgehaald. Het oorspronkelijke doel van 26.000 euro is daarmee bereikt. Het beoogde bedrag is inmiddels bijgesteld naar 32.500 euro.