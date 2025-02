Bukele „heeft aangeboden om gevaarlijke Amerikaanse criminelen in zijn gevangenissen op te vangen”, aldus Rubio. Ook gedetineerden die geen Amerikaans staatsburger zijn maar wel legaal in de VS verblijven, zou El Salvador willen opvangen, aldus Rubio.

Onduidelijk is hoeveel gevangenen El Salvador bereid is op te nemen. De Amerikaanse president Donald Trump liet vorige week al doorschemeren dat hij hoopte dat een ander land Amerikaanse criminelen tegen een „kleine vergoeding” gevangen wil zetten. Dat zou minder kosten dan ze in eigen land op te sluiten, zei Trump.

„Laten we ze uit de VS halen om ze daar een tijdje te laten wonen”, zei Trump over zijn idee. „Laten we kijken hoe ze het vinden.”

Trump zei vorige week dat hij „hoopte op toestemming” voor zijn plan. Amerikaanse media berichtten dat er toestemming van het Congres nodig is voor het gevangenzetten van Amerikanen in een ander land. Onduidelijk is of het parlement met het plan akkoord zal gaan.