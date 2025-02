Ontario pauzeert Starlink-vergeldingsmaatregel tegen VS

De premier van Ontario, Doug Ford, noemt de pauze van de invoerheffingen „goed nieuws”. „Dit geeft tijd voor onderhandelingen en ruimte om het hoofd koel te houden”, aldus Ford. Ontario is de dichtbevolktste provincie van het land en het industriële hart van Canada.

Met de snelle satellietinternetverbinding voor mensen in landelijke en afgelegen gebieden is bijna 100 miljoen Canadese dollar gemoeid (ongeveer 67 miljoen euro). Starlink is van Elon Musk, een trouwe bondgenoot van Trump.

Eerder zei premier Ford dat „Ontario geen zaken zal doen met mensen die vastbesloten zijn onze economie te vernietigen”. Musk reageerde daar op X luchtig op. „Ach ja”, schreef hij als reactie bij de bedreiging.