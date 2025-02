Met meer vrijheid in nationale begrotingen hoger defensiebudget

Een van de mogelijkheden is om lidstaten meer fiscale ruimte te geven op hun nationale begrotingen, zodat ze hun budget flexibeler kunnen inzetten. Daarmee kan een deel van het nationale budget worden gestoken in hogere defensie-uitgaven, zei Von der Leyen.

De tweede optie is om als EU via de EU-begroting veel meer aan defensie uit te geven. De onderhandelingen over een nieuwe meerjarenbegroting van de EU beginnen later dit jaar en worden gevoerd met zowel de EU-lidstaten als het Europees Parlement. Het aanboren van private investeringen is ook hard nodig, voegde de politica eraan toe.