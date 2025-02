Nog een gewonde bij brand in Drentse Valthermond

Binnenland

Twee mensen zijn maandagavond gewond geraakt bij een brand in een huis aan het Zuiderdiep in het Drentse dorp Valthermond, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio na berichtgeving van RTV Drenthe. Een persoon was in de brandende woning en liep „aanzienlijk letsel” op. Later werd buiten het huis nog iemand aangetroffen met brandwonden, diegene is naar het ziekenhuis gebracht.