OM onderzocht Uber, maar zag geen omkoping Nederlandse ambtenaren

Een woordvoerder van het OM laat na berichtgeving van onder meer NRC, Trouw en Het Financieele Dagblad weten dat uit het onderzoek „onvoldoende bewijs” bleek „van omkoping door Uber van Nederlandse ambtenaren”. Daarbij tekent het OM aan: „Om tot een verdenking en voldoende bewijs van omkoping te komen moet duidelijk uit feiten en omstandigheden blijken dat een ambtenaar in ruil voor een gift tegenprestaties heeft geleverd.”

Het onderzoek begon toen in 2022 de ruim 124.000 interne stukken van het Amerikaanse bedrijf werden gelekt. De Rijksrecherche, onderdeel van het OM, heeft de klokkenluider die de UberFiles lekte naar de Britse krant The Guardian in het onderzoek gehoord als getuige. Ook overhandigde hij de documenten, waaronder e-mails, WhatsApp- en iMessage-berichten.

Volgens de UberFiles zou Kroes in 2015 en 2016 tijdens haar zogeheten afkoelingsperiode (een soort maatregel om belangenverstrengeling te voorkomen) na haar vertrek als Eurocommissaris bij bewindslieden en topambtenaren hebben gelobbyd voor Uber, ondanks een verbod van de commissie. Daardoor zou de voormalige VVD-politicus mogelijk de integriteitsregels hebben overtreden. Vlak na het verstrijken van de afkoelperiode ging Kroes officieel voor Uber werken als belangrijke adviseur.

Tegen NRC, Trouw en het FD laten Uber en Kroes weten niet bekend te zijn met het onderzoek en geven verder geen commentaar.