De omzet bedroeg vorig jaar ruim 12,6 miljard dollar (ongeveer 12,2 miljard euro), tegenover 13,3 miljard dollar in 2023. De operationele winst daalde met 6 procent tot 4,4 miljard dollar.

NXP zegt vorig jaar „veerkrachtige resultaten” te hebben behaald, ondanks de moeilijkere omstandigheden. „We richten ons vastberaden op het beheersen van wat binnen onze invloedssfeer ligt, om een zachte landing te realiseren terwijl we onze groeistrategie uitvoeren”, zegt topman Kurt Sievers in een toelichting op de cijfers.

De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, gevestigd in meer dan dertig landen, maakt chips voor tal van apparaten die in verbinding staan met het internet. De vraag naar sommige van die apparaten is erg gevoelig voor de stand van de economie. NXP heeft ook een grote vestiging met ongeveer 1600 medewerkers in Nijmegen.

Eerder dit jaar kreeg NXP nog 1 miljard euro te leen van de Europese Investeringsbank (EIB) om zijn innovatie met halfgeleiders te versnellen. De financiering is specifiek bedoeld voor de ontwikkeling van chips voor bijvoorbeeld de autosector en de industrie op NXP-locaties in Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Roemenië.