Het CBF wijst al langer goede doelen aan die voldoen aan de stempel „Erkend Goed Doel”, maar gaat dat nu ook voor donatieplatforms doen met het logo „Erkend Donatieplatform”. De afgelopen maanden is er volgens de toezichthouder steeds meer maatschappelijke aandacht voor de transparantie en betrouwbaarheid van crowdfundingplatforms. Zo stelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder dat verschillende donatieplatforms consumenten niet duidelijk hadden geïnformeerd over de kosten die zij rekenen.

Het is volgens de instantie, die door de goededoelensector zelf als onafhankelijke toezichthouder is aangesteld, voor het eerst dat er een officiële erkenning is voor crowdfundingplatforms. Crowdfundingplatform voor dierenprojecten Stichting DierenDonatie en donatie-app Goodplace Foundation zijn de eerste platforms die het CBF officieel erkent. Het betekent dat ze voldoen aan 42 „strikte normen op het gebied van transparantie, financieel beheer en governance”, aldus de toezichthouder.