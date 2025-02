Arthur Brand ontving tips over kunstroof Assen

Binnenland

Kunsthistoricus Arthur Brand heeft „wat tips” gehad over de kunstroof uit het Drents Museum in Assen, dat zei hij in het televisieprogramma Eva. Hij denkt dat als de vier gestolen Roemeense kunstschatten nog niet zijn omgesmolten, de politie ze vrij snel gaat terugvinden. „De druk is nu zo ontzettend hoog, alles wordt uit de kast gehaald”, aldus Brand, die bekendstaat als ‘kunstdetective’.