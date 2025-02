In meer dan de helft van de gevallen werd het grensoverschrijdende gedrag door een leidinggevende of directielid veroorzaakt, aldus de FNV. „Hier schrokken we behoorlijk van”, zegt een medewerker van de vakbond in een onlinepresentatie. Voor 22 procent zijn de omgangsvormen een reden om te overwegen van baan te veranderen.

Ongeveer 1100 ambtenaren hebben de enquête van FNV in elk geval deels ingevuld. Het is onduidelijk of de ambtenaren een representatieve afspiegeling van het ministerie zijn.