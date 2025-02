Volgens Canalys is de toename vooral te danken aan mensen die hun toestel vervangen dat ze tijdens de coronapandemie hadden gekocht. „2024 was een jaar van herstel voor de smartphone-industrie, met het hoogste jaarlijkse wereldwijde verzendvolume sinds de pandemie”, zegt Canalys-analist Runar Bjørhovde. Ook hebben telefoonverkopers hun voorraden aangevuld, meldt hij.

Apple en Samsung verscheepten net als in 2023 de meeste toestellen, maar zagen beide wel een daling van 1 procent. In totaal werden net geen 226 miljoen iPhones en iets minder dan 223 miljoen Samsung-smartphones verscheept. Eerder meldde Canalys al dat Apple in de belangrijke Chinese markt was ingehaald door de Chinese concurrenten Vivo en Huawei. Die twee merken verscheepten in 2024 wereldwijd respectievelijk 14 procent en 36 procent meer toestellen.

Ook andere Chinese merken deden het vorig jaar beter dan een jaar eerder. Xiaomi bleef het op twee na grootste merk en verkocht 168,6 miljoen smartphones, 15 procent meer. Het merk boekte volgens Canalys goede verkoopresultaten op het vasteland van China en profiteerde van verdere uitbreiding naar opkomende markten. Ook Lenovo (plus 23 procent) en Transsion (15 procent) verscheepten meer telefoons. Dat laatste merk stond voor het eerst op de vierde plek.