Interne vakbond FNV wil dat bestuur aftreedt

„Het vertrouwen in het bestuur is ernstig geschaad”, zegt Judith Westhoek, die optreedt namens FNV Personeel. „Er lopen integriteitsonderzoeken, er is sprake van bestuurlijke chaos en er zijn grote zorgen over de manier waarop er met interne procedures wordt omgegaan. Dit tast niet alleen onze eigen werkorganisatie aan, maar ook het vertrouwen van onze leden. De enige manier om schoon schip te maken, is een volledige reset.”

De afgelopen tijd kwamen in meerdere media berichten naar buiten over onrust binnen FNV. Maandag riep vicevoorzitter Kitty Jong haar collega’s en medebestuursleden op zich uit te spreken tegen beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van medebestuurder Zakaria Boufangacha. Daarover zou melding zijn gedaan binnen de bond, maar de inhoud daarvan was „vals en raakte kant noch wal”, zei Jong.

De melding werd gedaan aan de vooravond van de voorzittersverkiezing, waarvoor Boufangacha zich verkiesbaar wil stellen. Ook zijn er verkiezingen voor het bestuur en het ledenparlement. „Deze melding valt moeilijk los te zien van de aankomende verkiezingen”, zei Jong, die zelf niet meedingt naar het voorzitterschap.

FNV Personeel wil dat alle zeventien leden van het algemeen bestuur aftreden tot het onderzoek is afgerond en „de conclusies helder zijn”. Het onderzoek richt zich volgens de vakbond onder andere op „mogelijke onregelmatigheden” bij een eerdere vergadering en de invloed van bestuurders op interne verkiezingsprocedures.

Als de leden met het ultimatum instemmen, krijgt het bestuur tot en met donderdag de tijd om te reageren.