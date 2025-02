Rutte sust gevaar handelsoorlog en beklag Trump over handel EU

Binnenland

NAVO-topman Mark Rutte spreekt sussende woorden over het beklag van de nieuwe president Donald Trump over oneerlijke handel tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Zo vaart de Amerikaanse defensie-industrie juist wel bij de handel met Europa, memoreerde hij maandag. Rutte vreest in ieder geval niet voor schade aan de NAVO, waarin de VS en Europa in geval van oorlog op elkaar rekenen.