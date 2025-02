De tweede gewonde is een 24-jarige man uit Amsterdam. Hij is inmiddels aanspreekbaar. Van de twee verdachten die vlak na de schietpartij werden aangehouden zit de 43-jarige Amsterdammer nog vast. De 46-jarige Rotterdammer is na verhoor vrijgelaten en is geen verdachte meer.

Het schietincident vond in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur plaats in de Galvanistraat in Delfshaven. De feestlocatie is inmiddels gesloten op last van de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. Het pand blijft zeker twee weken dicht. De politie is een groot onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.