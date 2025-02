AEX sluit lager na verklaring Trump over invoerheffingen voor EU

Economie

De AEX-index is maandag flink lager gesloten. Beleggers vrezen dat de Europese Unie het volgende doelwit wordt van importtarieven door de Amerikaanse president Donald Trump. Afgelopen zaterdag heeft hij importtarieven aangekondigd op producten uit Canada, Mexico en China. Een dag later zei hij dat de EU „zeer snel” als volgende aan de beurt is. De door economen gevreesde handelsoorlog lijkt daarmee werkelijkheid te worden.