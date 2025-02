De politie doet nog onderzoek. Volgens onder meer De Gelderlander en het Eindhovens Dagblad zou de man in een shredder zijn gevallen, maar daar wil de politiewoordvoerster niet op ingaan. Ook de leeftijd van de man en of hij een werknemer van het bedrijf was, is nog niet bekend. Een woordvoerster van de Arbeidsinspectie weet te melden dat het om een bedrijf gaat dat reststoffen verwerkt naar grond- en bouwstoffen.

De inspectie doet ook onderzoek op het terrein. De woordvoerster weet ook nog niet wat zich precies bij het bedrijf heeft afgespeeld.