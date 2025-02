BBB gaat niet in op reden vertrek Helder: ‘we laten dit bij haar’

Binnenland

De BBB gaat in een eerste reactie niet in op de redenen achter het vertrek van Kamerlid Lilian Helder. „We laten dit bij haar”, schrijft de partij in een persbericht. Zelf sprak Helder van „onoverbrugbare meningsverschillen” met partijleider Caroline van der Plas, en zei ze niet genoeg inspraak in het coalitieakkoord te hebben gehad.