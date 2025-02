LTO verwacht beperkte impact importheffingen ‘kaasland’ VS

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde maandagochtend aan dat de Europese Unie „zeer snel” de volgende is waarvoor importheffingen gaan gelden, nadat Canada en Mexico eerder al hadden gehoord dat ze te maken krijgen met een tarief van 25 procent. Trump voerde in zijn eerste termijn ook al importheffingen in op bijvoorbeeld Franse en Italiaanse kazen, maar Goudse en Edammer kaas werden toen gespaard volgens Osinga.

„Importheffingen zijn natuurlijk nooit gunstig en ‘all is in the detail’, maar de impact voor Nederland kan beperkt zijn. De Amerikanen zullen ervoor opdraaien, want de vraag naar onze producten blijft. Zeker de kaasmarkt is redelijk lucratief en de Amerikanen doen dat overal op: pizza’s, burgers. Volgens mij houdt Trump daar zelf ook van”, zegt Osinga.

De VS staan volgens Osinga laag in de top 10 van landen waar de meeste Nederlandse landbouwproducten naartoe gaan. Naast kaas zijn ook machines en kassen, snijbloemen en zaaizaden belangrijk. „Ook daarin zijn wij wereldspeler. Ze zullen die producten toch wel willen hebben”, zegt Osinga.

Toch kunnen ook de importheffingen voor andere landen, zoals Mexico en Canada, een impact hebben op Nederlandse boeren als zij moeilijker naar de VS kunnen exporteren. „Die landen gaan dan op zoek naar alternatieve locaties om hun producten te verkopen. Die grotere concurrentie zit ons dan ook weer dwars”, denkt Osinga.

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, verwacht een grotere invloed. „Voor onze achterban zijn de VS één van de belangrijkste exportbestemmingen. Alleen al machines zijn goed voor 25 procent van de Nederlandse export naar de VS. Ook gaan er vanuit Nederland veel medische en elektrische apparaten naar de andere kant van de oceaan”, zegt voorzitter Theo Henrar.