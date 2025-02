Noorden ontstemd over keuze stroomkabels windparken in Waddenzee

In december vroegen de provincies de bewindsvrouw nog om twee andere routes „volwaardig mee te nemen in het proces”. Dat verzoek werd gedaan met de gemeenten Schiermonnikoog, Het Hogeland en Wetterkip Fryslân en tal van andere organisaties. Zij vinden dat de kabels via een aan te leggen tunnel van de Eemshaven naar de Noordzee de minste gevolgen heeft voor UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, landbouw, scheepvaart en recreatie. Ook de Oude Westereemsroute is in beeld. Daarvoor willen de provincies overleggen met Duitsland, stellen zij de minister voor.

De stroomkabels zijn nodig om energie die wordt opgewekt met windparken op zee aan land te krijgen. Dat staat hier in 2031 gepland.