Van Weel: vertrekkend Kamerlid Helder zal worden gemist om inhoud

„Mevrouw Helder zal gemist worden in deze debatten vanwege haar inhoudelijke inbreng”, reageerde justitieminister David van Weel op het vertrek van BBB-Kamerlid Lilian Helder. De minister zegt kort na het aantreden van het kabinet-Schoof debatten te hebben meegemaakt waarbij hij de inhoud miste. „Maar ik moet eerlijk zeggen dat, mede dankzij u, ik in deze commissie altijd het idee heb gehad dat wij scherp op de inhoud hebben kunnen discussiëren. Dat is zeker een hele grote toegevoegde waarde geweest.”