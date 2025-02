Ontario, de dichtstbevolkte provincie van Canada, zei in november een overeenkomst te hebben gesloten met Starlink om een programma op te zetten voor snelle satellietinternetverbindingen voor mensen in landelijke en afgelegen gebieden. Met de deal was bijna 100 miljoen Canadese dollar gemoeid (ongeveer 66 miljoen euro) en het programma moest in juni beginnen.

Ford meldt het contract met Starlink van Elon Musk te zullen verbreken. „Ontario zal geen zaken doen met mensen die vastbesloten zijn onze economie te vernietigen.” Musk is een belangrijke adviseur voor de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook meldde Ford dat zijn provincie geen contracten met Amerikaanse bedrijven sluit totdat de importheffingen worden ingetrokken.