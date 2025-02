Wall Street verder omlaag na importheffingen Trump

China, Canada en Mexico hebben aangekondigd tegenmaatregelen te nemen. De Canadese premier Justin Trudeau riep Canadezen daarnaast op om eigen producten te kopen en in eigen land op vakantie te gaan in plaats van naar de VS. Trump waarschuwde ook „zeer snel” met importheffingen te komen op producten uit de Europese Unie. De door economen gevreesde handelsoorlog lijkt daarmee werkelijkheid te worden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 44.053 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,6 procent tot 5946 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 2 procent tot 19.235 punten.

Net als in Japan, Zuid-Korea en Europa moesten vooral de autofabrikanten het ontgelden, door de angst dat de wereldhandel wordt getroffen door de importheffingen. General Motors zakte 5,3 procent. De grootste Amerikaanse autoproducent maakt zo’n 40 procent van zijn voertuigen voor de Noord-Amerikaanse markt in Canada en Mexico. Ford verloor 2,9 procent. Ford maakte vorig jaar bijna 2,5 miljoen voertuigen in Noord-Amerika, waarvan meer dan 82 procent in fabrieken in de VS. Mexico was goed voor 16 procent van de productie van Ford en het aandeel van Canada bedroeg slechts 2 procent.

Drankenconcern Constellation Brands, dat onder meer brouwerijen heeft in Mexico, daalde 4,7 procent. Ook grote chipbedrijven als Nvidia en Broadcom stonden onder druk en verloren tot 5 procent. Cryptobeurs Coinbase zakte 6,2 procent door een forse waardedaling van cryptomunten als bitcoin en ether.

Olie werd duurder door de Amerikaanse importheffingen. Voor energie uit Canada geldt weliswaar een lagere heffing van 10 procent, maar Canada en Mexico zijn belangrijke olieleveranciers van de VS. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 73,46 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 76,11 dollar per vat.