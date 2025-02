Terugkijkend heeft Helder spijt dat zij zich na haar besluit om niet langer Kamerlid te willen zijn voor de PVV, nog liet overhalen om bij BBB verder te gaan. „Ik had eigenlijk al afscheid genomen”, zegt ze. Toch besloot zij in te gaan op het verzoek van Van der Plas om BBB met haar „parlementaire ervaring” te helpen.

Bij de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord met PVV, VVD en NSC was Helder niet betrokken. Zij vindt dat de nieuwe coalitie daarin veel te weinig geld uittrekt voor politie en justitie. Zij kaartte dat aan bij Van der Plas. „En toen was het verwijt dat ik de partij zou opblazen als ik niet zou tekenen.” Uiteindelijk tekende ze niet.

Helder raakte bovendien een groot deel van haar portefeuille kwijt aan Marieke Wijen-Nass. Die had als voormalig advocaat en officier van justitie ook belangstelling voor justitieonderwerpen. „Dat begrijp ik wel”, zegt ze. „Maar het was niet de afspraak.”

Op de dag voor het kerstreces kreeg Helder bovendien te horen dat BBB niet zou deelnemen aan de debatten over het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Zij had zelf veel tijd gestoken in de voorbereiding in commissieverband van dit zeer omvangrijke wetgevingstraject.

Helder was sindsdien afwezig. Ziek, volgens BBB, zelf zegt zij dat zij thuis hard aan het werk was om alsnog de wetsbehandeling in de Tweede Kamer voor te bereiden. Dat bleek onbegonnen werk. Zij besloot daarop alleen het onderdeel dat de politie betreft „eruit te lichten”, en na dat debat op te stappen.

Helder stelde Van der Plas vooraf niet op de hoogte. Niet uit wraak, bezweert zij, maar: „ik vond dat ik wel een keer echt recht heb op mijn eigen moment”. Dat BBB’ers zeggen verrast te zijn door haar besluit, verbaast haar. „Dan heb je niet goed op zitten letten.”

„Er is weinig onderling vertrouwen in de fractie”, aldus Helder. „Afspraken worden niet nagekomen en er worden ad- hocbeslissingen genomen. We zitten mekaar in de weg.”