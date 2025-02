De grote brand woedde in de nacht van zaterdag 30 november op zondag 1 december. Naast de vier vrachtwagens kwam ook een loods in brand te staan. De brandweer kon voorkomen dat deze ook compleet afbrandde. Enkele vrachtwagens in de loods raakten wel beschadigd.

Niemand raakte gewond. De schade loopt volgens de politie „in de tonnen”.

De politie houdt er rekening mee dat de twee jongens uit Oploo en Boxmeer door iemand anders zijn geronseld om de brand aan te steken. Het motief daarvoor is nog onbekend. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.