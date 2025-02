Amsterdamse driehoek bezorgd om stijging explosies

De meeste explosies waren in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Een groot deel is het gevolg van conflicten in de georganiseerde drugscriminaliteit, maar ook sociale of relationele conflicten zijn regelmatig aanleiding, ziet de driehoek.

In een persgesprek op het stadhuis blikt de driehoek terug op een „zeer intensief jaar op gebied van de openbare orde en veiligheid” en een tijd waarin „de maatschappelijke onvrede en onrust flink zijn toegenomen”. Naast een toename van explosies noteerde de hoofdstad vorig jaar bijna een verdubbeling van het aantal demonstraties; van ruim 1600 in 2023 naar ongeveer 3000 in 2024. Die toename zorgt voor „meer overlast, confrontaties en druk op de politie”.

Verder is het aantal mensen dat om het leven is gekomen door moord of doodslag in Amsterdam gestegen van 12 in 2023 naar 20 in 2024. „Opvallend is dat in 14 gevallen het slachtoffer om het leven kwam door een steekincident”, aldus de politie. In de helft van die gevallen lijkt er sprake te zijn geweest van psychische problematiek bij de verdachte.

Ook telde de politie vorig jaar meer openlijke geweldplegingen tegen personen. De belangrijkste oorzaken zijn de aanhoudingen rond de rellen met Maccabi-supporters en de bezetting van de Universiteit van Amsterdam (UvA) door pro-Palestinademonstranten. Door die bezetting zag de politie vorig jaar ook een forse toename van huisvredebreuk.

Hoewel de Amsterdamse politie vaker nodig is, kampte de eenheid vorig jaar met een onderbezetting van ruim 300 fte, wat ongeveer 6 procent is van het hele Amsterdamse politiebestand. Volgens de driehoek drukt dit tekort zwaar op de opsporing en vervolging. „Over de hele linie worden onderzoeken noodgedwongen stopgezet of later opgepakt.”

Volgend jaar gaat de driehoek door met campagne voeren om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Ook heeft Halsema in december een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid gestuurd met de vraag om de Amsterdamse politiecapaciteit te vergroten.