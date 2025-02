De 24-jarige Khalife heeft volgens de rechter zijn „land verraden en anderen mogelijk in gevaar gebracht”. Hij zocht via Facebook contact met een Iraanse agent, nadat hij op 16-jarige leeftijd bij het leger was gegaan. Eerder was hem verteld dat zijn Iraanse afkomst een carrière bij de Britse inlichtingendienst mogelijk in de weg zou staan.

In 2019 probeerde Khalife contact op te nemen met MI6 om als dubbelspion op te treden, concludeerde de rechter. Hiermee wilde hij indruk maken op de Britse inlichtingendienst. Het uitblijven van een reactie had volgens de rechter al moeten aangeven dat hij had gefaald. „De eervolle optie was je waarde te bewijzen en een zinvolle carrière na te streven, maar je hield contact met vijandelijke agenten in plaats van het te verbreken.” Kort na zijn voorstel om dubbelspion te worden hielden de autoriteiten Khalife aan.

Voor zijn proces ontsnapte Khalife uit de gevangenis door zich vast te maken aan de onderkant van een vrachtwagen. De autoriteiten hielden hem enkele dagen later opnieuw aan tijdens een landelijke zoekactie.

Khalife vertelde de jury dat hij een Engelse „patriot” was en „geen terrorist of verrader”. Hij hoopte naar eigen zeggen „James Bond te kunnen zijn”, en beweerde alleen nepinformatie of nutteloze informatie te hebben doorgegeven aan zijn Iraanse contacten. Volgens de rechter deelde hij echter gevoelige informatie, onder meer over enkele leden van de speciale eenheden SAS en SBS.

Khalife pochte tegenover zijn Iraanse opdrachtgevers dat hij „een van de beste soldaten” in zijn eenheid was, zei de rechter. „Ik ben slimmer dan iedereen hier, ik zal heel makkelijk promotie maken”, zei Khalife, belovend dat hij 25 jaar in dienst zou blijven bij het Britse leger.