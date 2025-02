Ondernemersorganisaties uiten zorgen over handelsbeleid Trump

VNO-NCW stelt dat geen enkel land baat heeft bij een handelsoorlog, omdat die uiteindelijk alleen maar verliezers zou kennen. Importtarieven tegen de EU zullen volgens de ondernemersorganisatie aanzienlijke gevolgen hebben voor de Europese economie. De EU heeft al gezegd te zullen reageren door importheffingen op Amerikaanse goederen in te voeren.

„Nederlandse bedrijven maken zich logischerwijs zorgen over de voorgenomen hoge importtarieven en zij bereiden zich hier momenteel zo goed mogelijk op voor. Het is van groot belang dat we eensgezind zijn in Europa en hierin gezamenlijk optrekken. Daarbij letten we er scherp op dat de specifieke Nederlandse belangen goed geborgd zijn. De veranderende Amerikaanse handelspolitiek versterkt nog meer de noodzaak en urgentie dat we in Europa en Nederland blijven werken aan de eigen economische concurrentiekracht en een aantrekkelijk investeringsklimaat”, aldus VNO-NCW.

Evofenedex, de ondernemersorganisatie voor handel en logistiek, is bezorgd over een „aftakeling” van het internationale handelssysteem. „Als kleine handelsnatie die een substantieel deel van haar inkomsten met internationale handel verdient, is open, eerlijke en duurzame wereldhandel voor Nederlandse handels- en productiebedrijven essentieel”, zegt beleidsadviseur Casper Roerade. „De aangekondigde importheffingen duwen het gemiddelde Amerikaanse tarief naar boven de 10 procent, ongekend sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Roerade voegt toe dat een eventuele vergelding „robuust, proportioneel en de-escalerend” moet zijn. „Het verbeteren van de Europese concurrentiekracht en versterkte inzet op handelsdiplomatie om onze handelsstromen te diversifiëren is op langere termijn nog altijd het beste antwoord op agressief buitenlands handelsbeleid.”

ING heeft eerder berekend dat bij een universele Amerikaanse tariefverhoging naar minimaal 10 procent op alle Europese producten ruim 6 procent van de totale goederenexportwaarde van Nederland te maken krijgt met directe tariefverhogingen.