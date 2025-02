BBB-Kamerlid Henk Vermeer, de rechterhand van partijleider Caroline van der Plas, zei desgevraagd dat Helder de fractie niet vooraf op de hoogte heeft gesteld van haar vertrek. Hij hoopt haar daar snel over te kunnen spreken. „Ik wil heel graag weten wat haar overwegingen zijn.”

Helder zat al enkele weken ziek thuis, zei Vermeer. Ze kampte volgens hem eerder met „medische klachten”, die vlak voor het kerstreces weer opspeelden. Op vragen over mogelijke strubbelingen binnen de BBB-fractie wilde het Kamerlid niet ingaan.

Martin Oostenbrink is volgens Vermeer de beoogde opvolger van Helder. De 37-jarige rijksambtenaar „staat klaar om te starten”, zodra Helder haar vertrek ook officieel heeft aangekondigd.

De 51-jarige Helder was eerder Kamerlid voor de PVV. Ze werd in juni 2010 Kamerlid voor die partij en stapte in september 2023, vlak voor de verkiezingen, opeens over naar de BBB. Ze stond daar vijfde op de kandidatenlijst. Helder zei destijds dat ze zich om „persoonlijke en inhoudelijke redenen” niet opnieuw beschikbaar stelde voor de PVV.

Helder was niet het enige Kamerlid dat zich in die periode aansloot bij BBB, die toen hoog stond in de peilingen. Ook de JA21-Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink deden dat, omdat ze het niet eens waren met de koers van hun partij.