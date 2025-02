Zo hoeft een persoon die voor zijn beroep of als hobby dieren houdt, bij een subsidieaanvraag geen overzichtskaarten meer toe te voegen. Bovendien is het mogelijk een gratis wolvenconsulent in te schakelen voor advies, voorafgaand aan plaatsing van de rasters. „Dat komt de effectiviteit van de rasters ten goede”, stelt de provincie.

De vernieuwde regeling is op 1 februari ingegaan en loopt tot 31 december. Dierhouders kunnen ook nog aanvragen indienen voor rasters die geplaatst zijn in 2023, 2024 en januari dit jaar. Voorwaarde is wel dat de kosten voor de aanschaf van de rasters zijn gemaakt op of na 26 mei 2023. Het maximale subsidiebedrag is 20.000 euro per diereigenaar.

Wie beroepshalve dieren houdt, kan zich tot en met 31 maart dit jaar ook via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanmelden voor een subsidie uit de pot ‘Productieve investeringen groenblauw en dierwelzijn’. „Hiermee kan niet alleen een tegemoetkoming aangevraagd worden bij aanschaf van wolfwerende maatregelen, maar ook bij de aanleg ervan”, meldt de provincie. De hoogte van deze subsidie is maximaal 40 procent van de kosten van de investering. Jonge landbouwers kunnen tot 55 procent van de totale investering als subsidie aanvragen.