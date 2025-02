Foodvalley en Noord-Oost Brabant krijgen met 25 miljoen euro het meeste geld. FruitDelta Rivierenland ontvangt 22,5 miljoen euro en Utrecht en Amersfoort krijgen 20 miljoen euro voor ‘Vitale Wijken’. Ook gaat er 13 miljoen euro naar Bonaire. Daarnaast gaat er geld naar Noord-Drenthe (15 miljoen euro), Noordoost-Fryslân (18 miljoen euro) en Parkstad Limburg (15 miljoen euro). Het kabinet streefde bij de selectie naar een mix van stad, platteland, de Cariben en regio’s aan de randen van het land.

Met deze zesde en laatste uitbetaling zijn in totaal tachtig regio’s geholpen. „Zo bouwen we aan sterke regio’s om goed te kunnen leven, wonen en werken”, aldus Keijzer.

De Algemene Rekenkamer was eerder kritisch op de miljarden die werden uitgetrokken voor de Regio Deals. Volgens de rekenmeesters is onduidelijk of de investeringen daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke problemen in de regio’s. Dit komt mede doordat het eenmalige investeringen zijn voor structurele problemen.